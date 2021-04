Raoul Bova, chi sono i quattro figli dell’attore di “Buongiorno mamma” (Di sabato 17 aprile 2021) Raoul Bova attore che stasera vedremo tra gli ospiti di “Amici” a partire dalle 21:30 su Canale 5, ha avuto quattro splendidi figli: i primi due dall’ex moglie Chiara Giordano e gli ultimi da Rocio Munoz Morales. Chiara Giordano e Raoul Bova diventano marito e moglie nei primi anni duemila si sposano: dalla loro unione arriva Alessandro Leon seguito da Francesco. Il primogenito dell’attore nasce il 29 gennaio 2000 e nutre una grande passione per l’arte, che ha portato il giovane ad aprire la sua prima mostra nel 2019 a Milano, città nella quale vive e studia. Francesco Bova, classe 2001 e nato a Roma è il secondo figlio di Raoul e Chiara Giordano. Raoul Bova i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021)attore che stasera vedremo tra gli ospiti di “Amici” a partire dalle 21:30 su Canale 5, ha avutosplendidi: i primi due dall’ex moglie Chiara Giordano e gli ultimi da Rocio Munoz Morales. Chiara Giordano ediventano marito e moglie nei primi anni duemila si sposano: dalla loro unione arriva Alessandro Leon seguito da Francesco. Il primogenitonasce il 29 gennaio 2000 e nutre una grande passione per l’arte, che ha portato il giovane ad aprire la sua prima mostra nel 2019 a Milano, città nella quale vive e studia. Francesco, classe 2001 e nato a Roma è il secondoo die Chiara Giordano.i ...

Advertising

AmiciUfficiale : Tutti pronti per la quinta puntata del Serale? QUESTA SERA ci sarà anche Raoul Bova! Ci vediamo alle 21.20 su Canal… - BovaSpain : RT @AmiciUfficiale: Tutti pronti per la quinta puntata del Serale? QUESTA SERA ci sarà anche Raoul Bova! Ci vediamo alle 21.20 su Canale 5… - bubinoblog : AMICI: IL TALENT DI MARIA DE FILIPPI ARRIVA A METÀ PERCORSO. OSPITI LOREDANA BERTÈ E RAOUL BOVA - Al3ssi48 : RT @AmiciUfficiale: Tutti pronti per la quinta puntata del Serale? QUESTA SERA ci sarà anche Raoul Bova! Ci vediamo alle 21.20 su Canale 5… - Silvia284ever : RT @AmiciUfficiale: Tutti pronti per la quinta puntata del Serale? QUESTA SERA ci sarà anche Raoul Bova! Ci vediamo alle 21.20 su Canale 5… -