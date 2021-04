Radio University, la nuova diretta di domenica 18 aprile con La Russa: gli stadi e le riaperture (Di sabato 17 aprile 2021) domenica 18 aprile, ore 11, in diretta sul Secolo d’Italia, nuova puntata di Radio University con Ignazio La Russa, che assapora il ritorno allo stadio dopo mesi che segue la sua Inter da casa. «Se si aprono gli stadi perché non aprire il resto?». È questo il punto. Per Fratelli d’Italia non si può attendere ancora. Sarebbe una follia aspettare maggio, perché le conseguenze sarebbero pesanti per l’economia italiana. Occorre una svolta, Baprire subito in sicurezza ovunque sia possibile e garantire aiuti veri, non elemosine, per chi ancora è costretto a tenere le serrande abbassate. Meloni e La Russa: riaperture immediate Proprio su questo elemento sono incentrati gli emendamenti che Fratelli d’Italia ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 aprile 2021)18, ore 11, insul Secolo d’Italia,puntata dicon Ignazio La, che assapora il ritorno alloo dopo mesi che segue la sua Inter da casa. «Se si aprono gliperché non aprire il resto?». È questo il punto. Per Fratelli d’Italia non si può attendere ancora. Sarebbe una follia aspettare maggio, perché le conseguenze sarebbero pesanti per l’economia italiana. Occorre una svolta, Baprire subito in sicurezza ovunque sia possibile e garantire aiuti veri, non elemosine, per chi ancora è costretto a tenere le serrande abbassate. Meloni e Laimmediate Proprio su questo elemento sono incentrati gli emendamenti che Fratelli d’Italia ...

