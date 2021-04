Qatar 2022, verso un Mondiale Covid-free: «Lavoriamo per fornire vaccini a tutti» (Di sabato 17 aprile 2021) In Qatar si studia il modo per vaccinare tutti i partecipanti al Mondiale 2022 Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, vice primo ministro del Qatar, ha parlato all’agenzia QNA sulla possibilità di avere un Mondiale Covid-free nel 2022. «Sono in corso dei programmi di sviluppo per fornire la vaccinazione a tutti i partecipanti alla Coppa del Mondo. Saremo in gradi, speriamo, di accogliere un evento libero dal Covid-19». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Insi studia il modo per vaccinarei partecipanti alMohammed bin Abdulrahman al-Thani, vice primo ministro del, ha parlato all’agenzia QNA sulla possibilità di avere unnel. «Sono in corso dei programmi di sviluppo perla vaccinazione ai partecipanti alla Coppa del Mondo. Saremo in gradi, speriamo, di accogliere un evento libero dal-19». L'articolo proviene da Calcio News 24.

