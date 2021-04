Puglia: occupazione dei posti letto di terapia intensiva al 48 per cento Agenas (Di sabato 17 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Continua pericolosamente ad aumentare la pressione sulle terapie intensive in Puglia. A rivelarlo sono i numeri relativi ai ricoveri diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei pazienti Covid costretti alle procedure finalizzate al ripristino e al sostegno delle funzioni vitali compromesse è salita in sei giorni dal 43 al 48 per cento. Mentre il dato delle ospedalizzazioni negli altri reparti è stabile da quarantottore al 50 per cento. Le persone ricoverate nelle strutture sanitarie pugliesi a causa del Coronavirus risultano essere 2.178: 1.895, con sintomi, sono affidate alle cure del personale medico e infermieristico di Malattie infettive, Medicina generale e Pneumologia e 283 si trovano in terapia ... Leggi su noinotizie (Di sabato 17 aprile 2021) Di Francesco Santoro: Continua pericolosamente ad aumentare la pressione sulle terapie intensive in. A rivelarlo sono i numeri relativi ai ricoveri diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei pazienti Covid costretti alle procedure finalizzate al ripristino e al sostegno delle funzioni vitali compromesse è salita in sei giorni dal 43 al 48 per. Mentre il dato delle ospedalizzazioni negli altri reparti è stabile da quarantottore al 50 per. Le persone ricoverate nelle strutture sanitarie pugliesi a causa del Coronavirus risultano essere 2.178: 1.895, con sintomi, sono affidate alle cure del personale medico e infermieristico di Malattie infettive, Medicina generale e Pneumologia e 283 si trovano in...

Puglia: occupazione dei posti letto di terapia intensiva al 48 per cento Agenas Continua pericolosamente ad aumentare la pressione sulle terapie intensive in Puglia. A rivelarlo sono i numeri relativi ai ricoveri diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La ...

Puglia in bilico tra rosso e arancione: la decisione di Speranza in serata Puglia in zona arancione già da lunedì 19 aprile? Oppure la regione resta in zona rossa? Il verdetto è atteso per questa sera quando il ministro della Salute ...

