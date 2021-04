Principe Filippo, pubblicata una foto inaspettata con la Regina Elisabetta a poche ore dai funerali (Di sabato 17 aprile 2021) Era il 1939 quando Elisabetta vide per la prima volta Filippo Mountbatten. Fu lui ad accompagnare la futura Regina, allora 13enne, a visitare l’accademia navale di Dartmouth. I due non si sono lasciati più. Oggi la Regina Elisabetta dirà addio all’unico uomo che abbia mai amato. Lo farà anche da sola, prima in chiesa e poi prima della sepoltura. E sul profilo Instagram della famiglia reale, a poche ore dall’inizio del funerale (15:40 ora italiana) è stata pubblicata una foto inedita e bellissima. Elisabetta e Filippo felici. “Sua Maestà e la Famiglia Reale ringraziano per tutti i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte del mondo e sono commossi di vedere e sentire così tante persone ricordare il Duca”. Una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Era il 1939 quandovide per la prima voltaMountbatten. Fu lui ad accompagnare la futura, allora 13enne, a visitare l’accademia navale di Dartmouth. I due non si sono lasciati più. Oggi ladirà addio all’unico uomo che abbia mai amato. Lo farà anche da sola, prima in chiesa e poi prima della sepoltura. E sul profilo Instagram della famiglia reale, aore dall’inizio del funerale (15:40 ora italiana) è stataunainedita e bellissima.felici. “Sua Maestà e la Famiglia Reale ringraziano per tutti i messaggi di cordoglio arrivati da ogni parte del mondo e sono commossi di vedere e sentire così tante persone ricordare il Duca”. Una ...

Advertising

ilpost : Per parlare della morte del principe Filippo, venerdì scorso, BBC ha cancellato vari programmi (tra cui la finale d… - NicolaPorro : ???? Domani si svolgerà il funerale del principe Filippo, ma c’è un dettaglio che lascia senza parole. Leggete qui???? - VittorioSgarbi : C’era anche il Principe Filippo, nel 1943, quando gli alleati sbarcarono in Sicilia; era con la Royal Navy. Peccato… - giannini_prisca : RT @VanityFairIt: È il desiderio più grande del principe Carlo - govi47 : Grande rispetto per la figura del Principe Filippo, ma la monarchia dovrebbe sparire nel mondo! Castelli corone dia… -

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo Filippo: fiori e palloncini fuori da Windsor Castle Fiori, palloncini, disegni e altri piccoli omaggi vengono lasciati da stamattina presto fuori dal castello di Windsor dove tra qualche ora si celebreranno i funerali del principe Filippo. Lo riporta la Bbc. Anche i negozi della zona ha deciso di rendere omaggio al Duca di Edimburgo esponendo nelle loro vetrine delle foto che lo ritraggono. "Per sempre nei nostri cuori"...

Addio a Filippo, oggi esequie a Windsor. Dirette da mezzo mondo Tutto pronto al Castello di Windsor per le esequie, in forma privata, del principe Filippo di Edimburgo, morto a 99 anni. E i quotidiani britannici gli rendono tributo aprendo con una foto diffusa dalla Casa Reale di tempi più lieti: il principe consorte e la regina ...

Principe Filippo, il funerale oggi: a che ora e dove vederlo in tv Corriere della Sera Addio a Filippo, oggi esequie a Windsor. Dirette da mezzo mondo Roma, 17 apr. (askanews) - Tutto pronto al Castello di Windsor per le esequie, in forma privata, del principe Filippo di Edimburgo, morto a 99 ...

Funerali del principe Filippo, tutti i dettagli da tenere d'occhio È iniziata l’Operazione Forth Bridge, ovvero la giornata dedicata ai funerali del principe Filippo: ecco tutti i dettagli da tenere d’occhio ...

Fiori, palloncini, disegni e altri piccoli omaggi vengono lasciati da stamattina presto fuori dal castello di Windsor dove tra qualche ora si celebreranno i funerali del. Lo riporta la Bbc. Anche i negozi della zona ha deciso di rendere omaggio al Duca di Edimburgo esponendo nelle loro vetrine delle foto che lo ritraggono. "Per sempre nei nostri cuori"...Tutto pronto al Castello di Windsor per le esequie, in forma privata, deldi Edimburgo, morto a 99 anni. E i quotidiani britannici gli rendono tributo aprendo con una foto diffusa dalla Casa Reale di tempi più lieti: ilconsorte e la regina ...Roma, 17 apr. (askanews) - Tutto pronto al Castello di Windsor per le esequie, in forma privata, del principe Filippo di Edimburgo, morto a 99 ...È iniziata l’Operazione Forth Bridge, ovvero la giornata dedicata ai funerali del principe Filippo: ecco tutti i dettagli da tenere d’occhio ...