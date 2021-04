Principe Filippo: i dettagli del funerale ricordano l’uomo al servizio della Regina (Di sabato 17 aprile 2021) Il 17 aprile è il giorno in cui la Famiglia Reale dà l’ultimo saluto al Principe Filippo. Il marito della Regina Elisabetta non ha avuto, sia per sua espressa volontà che a causa della situazione attuale, un funerale di Stato. Ma milioni di telespettatori si sono connessi da tutto il mondo per seguire in diretta il funerale del duca di Edimburgo, che si è posto l’obiettivo di ricordare un “uomo al servizio della Regina e dello Stato”. Il corte funebre celebra il Principe Filippo come “uomo al servizio dello Stato” Si dice che lo stesso Principe Filippo si sia interessato di curare i dettagli del proprio ... Leggi su velvetmag (Di sabato 17 aprile 2021) Il 17 aprile è il giorno in cui la Famiglia Reale dà l’ultimo saluto al. Il maritoElisabetta non ha avuto, sia per sua espressa volontà che a causasituazione attuale, undi Stato. Ma milioni di telespettatori si sono connessi da tutto il mondo per seguire in diretta ildel duca di Edimburgo, che si è posto l’obiettivo di ricordare un “uomo ale dello Stato”. Il corte funebre celebra ilcome “uomo aldello Stato” Si dice che lo stessosi sia interessato di curare idel proprio ...

