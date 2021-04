Primo sabato 'arancione' a Torino, folla in centro (Di sabato 17 aprile 2021) Primo sabato in zona arancione a Torino, dopo un mese di zona rossa, e la gente ritorna ad affollare il centro e le sue vie. Già all'apertura dei negozi c'era chi faceva la fila fuori dai negozi. Via ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 17 aprile 2021)in zona, dopo un mese di zona rossa, e la gente ritorna ad afre ile le sue vie. Già all'apertura dei negozi c'era chi faceva la fila fuori dai negozi. Via ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Stiamo puntando drittio agli eventi del prossimo fine settimana: 'L'Histoire du soldat' di Stravinsky e 'Il manda… - silviascicchi91 : Primo episodio di Biglietto di sola andata: lettura della doppiatrice Chiara Sansone e illustrazioni di Jacopo Asca… - AxxMassimo : @JUVEN_TV @acmilan @BaggioOfficial @juventusfc Fu' un bel sabato..ancora in trasferta a Milano avevano lo spicchio… - CrazyArtMilano : Oggi, sabato, siamo aperte con i soliti orari: dalle10:15 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 19:00 in via Merano 18, nel… - lehnstarxgod : Probabilmente è il primo sabato in cui vedo la mia tl super felice e impaziente per la puntata COSA CI HANNO FATTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo sabato Primo sabato 'arancione' a Torino, folla in centro Primo sabato in zona arancione a Torino, dopo un mese di zona rossa, e la gente ritorna ad affollare il centro e le sue vie. Già all'apertura dei negozi c'era chi faceva la fila fuori dai negozi. Via ...

Diretta/ Vicenza Lecce (Serie B) streaming video DAZN: salentini alla riscossa DIRETTA VICENZA LECCE: SFIDA DURA PER GLI OSPITI... Vicenza Lecce , in diretta sabato 17 aprile 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza sarà una sfida ...disposto dal primo ...

Movida: primo sabato "libero", morsa piazze Fiera: antiquari, disperato appello al sindaco LA NAZIONE Primo sabato 'arancione' a Torino, folla in centro TORINO, 17 APR - Primo sabato in zona arancione a Torino, dopo un mese di zona rossa, e la gente ritorna ad affollare il centro e le sue vie. Già all'apertura dei negozi c'era chi faceva la fila fuori ...

Il lato romantico della regina Elisabetta: prima del funerale mostra il dolce scatto con Filippo Oggi, sabato 17 aprile, si svolgeranno i funerali del principe Filippo, morto all'età di 99 anni. Nei giorni scorsi i suoi figli e i suoi nipoti hanno condiviso omaggi toccanti e ricordi affettuosi. I ...

in zona arancione a Torino, dopo un mese di zona rossa, e la gente ritorna ad affollare il centro e le sue vie. Già all'apertura dei negozi c'era chi faceva la fila fuori dai negozi. Via ...DIRETTA VICENZA LECCE: SFIDA DURA PER GLI OSPITI... Vicenza Lecce , in diretta17 aprile 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza sarà una sfida ...disposto dal...TORINO, 17 APR - Primo sabato in zona arancione a Torino, dopo un mese di zona rossa, e la gente ritorna ad affollare il centro e le sue vie. Già all'apertura dei negozi c'era chi faceva la fila fuori ...Oggi, sabato 17 aprile, si svolgeranno i funerali del principe Filippo, morto all'età di 99 anni. Nei giorni scorsi i suoi figli e i suoi nipoti hanno condiviso omaggi toccanti e ricordi affettuosi. I ...