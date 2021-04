Primavera Napoli, rinviata la gara col Crotone per casi di Covid-19 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Lega Nazionale Professionisti Serie B comunica, considerato il riscontro di alcuni casi Covid nel gruppo squadra Primavera del Crotone, che la gara Crotone-Napoli, in programma oggi alle ore 11 per la settima giornata di ritorno del campionato Primavera 2, è rinviata a data da destinarsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Lega Nazionale Professionisti Serie B comunica, considerato il riscontro di alcuninel gruppo squadradel, che la, in programma oggi alle ore 11 per la settima giornata di ritorno del campionato2, èa data da destinarsi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

