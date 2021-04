(Di sabato 17 aprile 2021) ROMA - Si sono giocate le due gare valevoli per la diciannovesima giornata del campionato2 - 2 e3 - ...

Advertising

sportli26181512 : Primavera, Milan-Torino 3-1. Spal-Bologna pari spettacolo: I rossoneri mandano ancora più giù i granata. A Ferrara… - ManuFilippone95 : RT @Teo__Visma: Youns El Hilali oggi è il giocatore più importante e decisivo del Milan Primavera in fase offensiva. #MilanTorino - milansette : Milan Primavera, Giunti: 'Abbiamo aggredito la partita come volevamo' - infoitsport : LIVE MN - Primavera, Milan-Torino (3-0) - Inizio secondo tempo - infoitsport : LIVE MN - Primavera, Milan-Torino (3-1) - Vianni riapre la partita -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Milan

ROMA - Si sono giocate le due gare valevoli per la diciannovesima giornata del campionato: Spal - Bologna 2 - 2 e- Torino 3 - ...Si inizia alle ore 10.30 con la diretta di Genoa - Inter, gara della 19a giornata del campionato1, di Davide Sconfienza. A seguire, alle 12.30 l'attesissimo- Genoa della 31a ...ROMA - Si sono giocate le due gare valevoli per la diciannovesima giornata del campionato Primavera: Spal-Bologna 2-2 e Milan-Torino 3-1. Si è concluso 2-2 il derby dell’Emilia-Romagna tra Spal e Bolo ...I ragazzi rossoneri della formazione Primavera si rialzano dopo la deludente sconfitta interna della scorsa settimana con la Juventus. 3-1 sui granata, maturato in particolar modo grazie ad un primo t ...