Premier League 2020/2021: il West Ham cade a Newcastle, assist al Chelsea (Di sabato 17 aprile 2021) Il Newcastle ha sconfitto il West Ham per 3-2, al termine dell’incontro valido per la trentaduesima giornata della Premier League 2020/2021. Festeggiamenti, al St. James’ Park, per i padroni di casa al termine dei 90? regolamentari, per il successo che ha proiettato il Newcastle al di fuori della lotta salvezza. A sorridere particolarmente, però, è il Chelsea; il passo falso del West Ham, difatti, permetterà ai Blues di raggiungere la quarta posizione in classifica, qualora in caso di vittoria casalinga sul Brighton. L’autorete di Diop, il gol di Joelinton e l’espulsione di Dawson hanno indirizzato la disputa nel corso del primo tempo. Gli Hammers hanno però reagito con orgoglio, rimontando sino al 2-2 grazie allo stesso Diop e a un ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Ilha sconfitto ilHam per 3-2, al termine dell’incontro valido per la trentaduesima giornata della. Festeggiamenti, al St. James’ Park, per i padroni di casa al termine dei 90? regolamentari, per il successo che ha proiettato ilal di fuori della lotta salvezza. A sorridere particolarmente, però, è il; il passo falso delHam, difatti, permetterà ai Blues di raggiungere la quarta posizione in classifica, qualora in caso di vittoria casalinga sul Brighton. L’autorete di Diop, il gol di Joelinton e l’espulsione di Dawson hanno indirizzato la disputa nel corso del primo tempo. Gli Hammers hanno però reagito con orgoglio, rimontando sino al 2-2 grazie allo stesso Diop e a un ...

