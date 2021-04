Premier | il West Ham cede sul campo del Newcastle 3-2 e complica i sogni Europei

(Di sabato 17 aprile 2021) Dopo due vittorie consecutive, ilHamsuldelper 3-2 ei suoidi Champions. Prima frazione che termina 2-0 grazie all’autorete di Diop e al gol di Joelinton. Nella ripresa gli Hammers sono rientrati in partita nel giro di 5? con Diop e il solito Lingard, ma Willock ha deciso la gara col suo gol al minuto 83. Ora ilHam è ancora quarto, ma il Chelsea è a una lunghezza ed il Liverpool a tre, entrambi con una gara in meno. Foto: TwitterLeague L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Premier West

Spread the love Dopo l'anticipo tra Everton e Tottenham ,...Entrambe le squadre sono andate in gol nelle ultime 7 gare giocate dal Newcastle United in casa ( Entrambe le squadre segnano ) Nel 40% delle partite esterne stagionali delHam United inLeague entrambe le squadre hanno segnato nel primo tempo ( Entrambe le squadre segnano nel primo tempo, Under/Over 1.5 goal primo tempo ) IlHam United ha ricevuto un ...Dopo l'anticipo tra Everton e Tottenham, finito 2-2, prosegue la 32esima giornata di Premier League con due partite in programma questo sabato. Si parte alle ...I pronostici di sabato 17 aprile. In Premier League, visto un rinvio, si giocheranno quest’oggi solamente due partite.