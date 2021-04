Preghiera della sera 17 Aprile 2021 | “donaci di piangere con te”

(Di sabato 17 aprile 2021) “dicon te”. Questo Sabato con lachiediamo questa grazia per intercessione di Maria Vergine. Solo pochi minuti, tanti ne bastano, per ringraziare Dio di tutto quanto è avvenuto nella nostra giornata. Questadedichiamo questo pensiero a Sua Lode. Rivolgiamoci alla clemenza del Padre non solo per ottenere il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Il respiro della fede è la #preghiera: cresciamo nella fede tanto quanto impariamo a pregare. #UdienzaGenerale - CiaoKarol : Oggi, 18 aprile 2021, è il 5° giorno di Novena a San Giorgio, il martire che ha sconfitto il drago: Novena a San Gi… - MaryandAnnaLAND : preghiera e al servizio della Parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di… - SorbaroMarco : Preghiera della sera #2 -Letta critica Salvini in ogni modo ma poi si fa immortalare con la felpa di open arms emu… - giovanni_lippi : RT @SJosemariait: Le donne e gli uomini santi non hanno una vita più facile degli altri, anzi, hanno anch’essi i loro problemi da affrontar… -

Ultime Notizie dalla rete : Preghiera della

Corriere Cesenate

Una cerimonia intima, raccolta, die di meditazione, in cui il primo cittadino ha voluto ringraziare le comunità ecclesialicittà per l'impegno profuso in quest'anno tragico, a ...Amedeo, nella gratitudine per il suo impegno che non conosce soste e nellaperché continui a lasciarsi condurre e a faresua presenza tra i malati il suo modo di servire Cristo povero'...Un omaggio sobrio, ma commosso, con due protagonisti a interpretare il momento dell'estremo congedo e un intero Regno a fare da sfondo. La Gran Bretagna ha detto oggi addio al principe ...La III Domenica di Pasqua coincide con la Giornata dell'Università Cattolica: la Messa delle 11 su Raiuno e Tv2000 viene celebrata dal cardinale Pietro Parolin dall'Aula magna dell'ateneo a Milano ...