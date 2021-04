Post Salernitana-Venezia | le dichiarazioni di Castori

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021) Nel, match valido per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2020/2021 che si concluso con la vittoria in rimonta dei granata per 2-1, è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei granata, Fabrizio: cosa ha detto? Laribalta una partita che sembrava stregata e ora si lancia alla conquista del secondoo che significherebbe promozione diretta in Serie A. Il tecnico dei granata, Fabrizionon nasconde la soddisfazione: “Abbiamo trasformato una potenziale beffa in una grandissima soddisfazione, questo certifica la determinazione e la voglia dei ragazzi. Il...