Portimao | grande Italia in qualifica | pole di Migno davanti a Foggia

Advertising

Filo2385Filippo : RT @Gazzetta_it: #Moto3 #Portimao, grande Italia: #pole di #Migno davanti a #Foggia - Gazzetta_it : #Moto3 #Portimao, grande Italia: #pole di #Migno davanti a #Foggia - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT A @RevolverShow c'è il nostro amico @albyporta di @sportmediaset per parlare di @MotoGP a… - corsedimoto : MOTOGP - Marc #Marquez ritorna grande protagonista della #MotoGP dopo la lunga assenza. 6° crono nel venerdì di… - dianatamantini : MOTOGP - Il Gran Premio di Portimao prepara un sabato di grande show: chi si assicurerà le pole position? Gli orari… -

Ultime Notizie dalla rete : Portimao grande

Italia nella qualifica della Moto3 a, sede del GP di Portogallo. Ai primi due posti, infatti, ci sono Andrea Migno (Honda Snipers), autore della pole (la seconda in carriera) in 1:47.attesa anche per la Ferrari in quello che può essere considerato il Gran Premio di casa: le ... segui le qualifiche in diretta dalle 14 Omaggio a Gresini A Imola, come acon le moto , ...Griglia di partenza MotoGp, al Gp Portogallo 2021 a Portimao la terza lotta per la pole position: finora in stagione due su due Ducati ma ...L'australiano, vincitore l'anno scorso, regola Roberts e Lowes. 5° Raul Fernandez davanti all'azzurro. 11° Bulega seguito da Montella, 14° Di Giannantonio, costretti alla Q1 gli altri italiani ...