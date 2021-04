Poltronesofà, multa da 1 milione di euro per le pubblicità ingannevoli (Di sabato 17 aprile 2021) La società Poltronesofà Spa è stata sanzionata perché, secondo l’Agcm, avrebbe diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive sulle caratteristiche dell’offerta, in particolare sulla durata e l’estensione temporale delle promozioni e sull’entità degli sconti. La multa si riferisce a diverse iniziative dell’azienda, ritenute scorrette per i clienti. Poltronesofà multata per pubblicità ingannevoli e scorrette La prima riguarda il periodo compreso tra il 4 gennaio e il 9 febbraio 2020, quando l’azienda di divani ha promosso il piano “doppi saldi, doppi risparmi“, che prometteva uno sconto del 50% e uno ulteriore fino al 40% su tutta la collezione, con pagamento rateizzabile in 48 mesi senza interessi. Due le motivazioni che hanno spinto l’Autorità garante della ... Leggi su quifinanza (Di sabato 17 aprile 2021) La societàSpa è stata sanzionata perché, secondo l’Agcm, avrebbe diffuso campagne pubblicitariee omissive sulle caratteristiche dell’offerta, in particolare sulla durata e l’estensione temporale delle promozioni e sull’entità degli sconti. Lasi riferisce a diverse iniziative dell’azienda, ritenute scorrette per i clienti.ta pere scorrette La prima riguarda il periodo compreso tra il 4 gennaio e il 9 febbraio 2020, quando l’azienda di divani ha promosso il piano “doppi saldi, doppi risparmi“, che prometteva uno sconto del 50% e uno ulteriore fino al 40% su tutta la collezione, con pagamento rateizzabile in 48 mesi senza interessi. Due le motivazioni che hanno spinto l’Autorità garante della ...

