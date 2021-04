Pole di Quartararo | Bagnaia gelato | da 1° a 11° Marquez 6° | Rossi 17°

(Di sabato 17 aprile 2021) Doccia gelata per Francesco, che prima centra una strepitosanel GP di Portogallo della MotoGP in 1'38"494, ma poi subisce la beffa di vedersela cancellata per mancata osservanza delle ...

Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel Gp del Portogallo di MotoGp, sul circuito di Portimão. Il pilota della Yamaha ha chiuso con il crono di 1.38.862 davanti ad Alex Rins e Jean Zarco. In realtà Doccia gelata per Francesco Bagnaia, che prima centra una strepitosa pole nel GP di Portogallo della MotoGP in 1'38"494, ma poi subisce la beffa di vedersela cancellata. Continua il calvario di Danilo Petrucci nelle ultime posizioni, che anche nel Gp del Portogallo, sulla pista di Portimao, conquista solo la 18° posizione in qualifica: la terzultima tra i piloti scesi.