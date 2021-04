Polaveno | sterza per evitare una bici e si schianta contro autovelox

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Polaveno sterza

Il Giorno

(Brescia) -bruscamente per evitare una bicicletta e finisce contro la colonnina dell'autovelox. Spavento per un motociclista coinvolto in un incidente alle 16 nel pomeriggio di oggi ...(Brescia) -bruscamente per evitare una bicicletta e finisce contro la colonnina dell'autovelox. Spavento per un motociclista coinvolto in un incidente alle 16 nel pomeriggio di oggi ...Polaveno (Brescia) - Sterza bruscamente per evitare una bicicletta e finisce contro la colonnina dell'autovelox. Spavento per un motociclista coinvolto in un incidente alle 16 nel pomeriggio di oggi s ...