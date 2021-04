Playoff Mondiali femminili di Pallamano | Italia ko nel primo incontro | dove vedere il secondo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 17 aprile 2021) Un doppiodelle atlete azzurre per le qualificazioni ai Campionati2021 di. L’avversaria in una sorta di gara di andata e ritorno è l’Ungheria e proprio in casa delle magiare l’cerca il pass per giocare il torneo iridato. Un percorso che si è rivelato in salita visto il punteggio della prima delle due gare giocata ieri venerdì 16 aprile. D’altronde la squadra ungherese partiva come favorita alla vigilia. Un risultato netto che non lascia spazio a dubbi: 19-46 alla fine. Ma già al via L’Ungheria infligge un pesante 4-0 alle azzurre che devono aspettare ben 4? prima dila palla in rete. Iltempo si chiude con le magiare in testa per 23-10. Nella seconda frazione di gioco non cambia l’andamento della gara e l’Ungheria può gestire senza ...