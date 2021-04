PL3 Gp Emilia-Romagna: Verstappen il migliore, Norris sorprende (Di sabato 17 aprile 2021) Max Verstappen mette a referto il miglior tempo in occasione delle PL3 del Gp dell’Emilia-Romagna. sorprende Lando Norris che termina secondo alle spalle dell’olandese della Red Bull. Aston Martin non ci sta: continua la protesta contro il regolamento 2021 PL3 Gp Emilia-Romagna: cosa è successo? I piloti hanno sfruttato la terza sessione di libere per provare il ritmo qualifica. Da notare come il circuito di Imola sia completamente opposto a quello del Bahrain. La gomma ha una vita molto più lunga rispetto a quanto accaduto tre settimane fa. Inoltre, la pista si è migliorata nel corso della sessione regalando tante sorprese. Una su tutte è stata la prestazione di Lando Norris che ha chiuso la sessione in seconda posizione. Il britannico ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) Maxmette a referto il miglior tempo in occasione delle PL3 del Gp dell’Landoche termina secondo alle spalle dell’olandese della Red Bull. Aston Martin non ci sta: continua la protesta contro il regolamento 2021 PL3 Gp: cosa è successo? I piloti hanno sfruttato la terza sessione di libere per provare il ritmo qualifica. Da notare come il circuito di Imola sia completamente opposto a quello del Bahrain. La gomma ha una vita molto più lunga rispetto a quanto accaduto tre settimane fa. Inoltre, la pista si è migliorata nel corso della sessione regalando tante sorprese. Una su tutte è stata la prestazione di Landoche ha chiuso la sessione in seconda posizione. Il britannico ...

Advertising

monica_vecchi : GP Imola 2021 – Risultati PL3 - F1 Risultati - Formula 1 - Motorsport - FormulaPassion : Pacchetto di mischia pauroso al termine delle #FP3 di #Imola. #Verstappen davanti, cinque vetture diverse nei primi… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #ImolaGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica finale #PL3 #FP3 #ImolaGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 30 minuti #PL3 #FP3 #ImolaGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -