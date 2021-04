Più di mille bauli in piazza del Popolo: “Governo, ora ci vedi?”. A Roma la protesta dei lavoratori dello spettacolo (VIDEO) (Di sabato 17 aprile 2021) Otre mille bauli per riporre strumenti musicali e attrezzi per il palcoscenico disposti in piazza del Popolo, a Roma. A fianco ad ognuno di essi un operatore del settore dello spettacolo, vestito completamente di nero con una maschera di plastica nera che ricopre tutto il volto. Uno striscione attraversa i bauli: “Governo, ora ci vedi?”. Dal teatro al cinema, dalla musica ai lavoratori della categoria, a scendere in piazza è l’intero settore dello spettacolo, fermi da un anno a causa della pandemia di Covid. Tanti gli artisti in piazza a a sostegno della causa, tra gli altri: Daniele Silvestri, Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Emma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Otreper riporre strumenti musicali e attrezzi per il palcoscenico disposti indel, a. A fianco ad ognuno di essi un operatore del settore, vestito completamente di nero con una maschera di plastica nera che ricopre tutto il volto. Uno striscione attraversa i: “, ora ci?”. Dal teatro al cinema, dalla musica aidella categoria, a scendere inè l’intero settore, fermi da un anno a causa della pandemia di Covid. Tanti gli artisti ina a sostegno della causa, tra gli altri: Daniele Silvestri, Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Emma ...

