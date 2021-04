Pisa 20 mila euro per attività ambientali ed estive al Punto Blu di Calambrone | pubblicato il bando

(Di sabato 17 aprile 2021) In previsione della prossima stagione estiva, il Comune dihaunrivolto alle associazioni di volontariato per proporre azioni rivolte al rispetto e alla tutela dell’ambiente condi sensibilizzazione e informazione. A disposizione vi è un budget complessivo di 20. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 10 maggio prossimo. Tra gli interventi previsti sono compresedi animazione estiva del “Blu” a, sorveglianza ambientale lungo le spiagge, raccolte straordinarie di rifiuti non pericolosi, azioni di divulgazione sul santuario dei cetacei marini “Pelagos”. «Mi auguro – dice l’assessore all’ambiente Filippo Bedini – che con il tempo ...

In previsione della prossima stagione estiva, il Comune di Pisa ha pubblicato un bando rivolto alle associazioni di volontariato per proporre azioni rivolte al rispetto e alla tutela dell'ambiente con ...