Pirlo “Ronaldo salta l'Atalanta, Dybala parte titolare” (Di sabato 17 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Una grossa defezione c'è: Cristiano non sarà della partita, non ha recuperato da un problema ai flessori e farlo giocare domani sarebbe stato rischioso. Tutti insieme abbiamo deciso di lasciarlo a riposo e recuperarlo per la partita di mercoledì”. Così il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, alla vigilia della sfida di vertice con l'Atalanta, annuncia l'assenza del fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. “Il problema è nato già lunedì – spiega il mister dei bianconeri in conferenza stampa – Ha provato a fare del differenziato ma poi in gruppo non è riuscito a spingere come voleva. Viaggi e partite con la nazionale lo hanno condizionato e non ha recuperato. Al suo posto ci sarà Dybala”. “Abbiamo lavorato bene durante la settimana, sapendo che l'Atalanta ha caratteristiche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) TORINO (ITALPRESS) – “Una grossa defezione c'è: Cristiano non sarà della partita, non ha recuperato da un problema ai flessori e farlo giocare domani sarebbe stato rischioso. Tutti insieme abbiamo deciso di lasciarlo a riposo e recuperarlo per la partita di mercoledì”. Così il tecnico della Juventus Andrea, alla vigilia della sfida di vertice con l', annuncia l'assenza del fuoriclasse portoghese Cristiano. “Il problema è nato già lunedì – spiega il mister dei bianconeri in conferenza stampa – Ha provato a fare del differenziato ma poi in gruppo non è riuscito a spingere come voleva. Viaggi e partite con la nazionale lo hanno condizionato e non ha recuperato. Al suo posto ci sarà”. “Abbiamo lavorato bene durante la settimana, sapendo che l'ha caratteristiche ...

