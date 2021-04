Pirlo ispirato da Mandzukic | sta pensando di rinunciare allo stipendio di marzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo ispirato

. KULUSEVSKI 6,5 Parte benissimo, sbloccando la partita. Ritrovata la fiducia, fa un buon ...6 Vittoria non fluida ma comunque importante per continuare a restare tra le prime quattro. I ...Non gli va meglio dopo" Il Mattino 5 "Gioca a sinistra,gli sposta Chiesa da quel lato (... Se poi lo juventino è cosìquando va a destra, i difensori rischiano la brutta figura. '...SUL SUO FUTURO - "Ci hanno detto che rimarrà qui. Gli hanno proposto una squadra importante dove poteva giocare di più, ma lui ha voluto fortemente restare alla Juve. È un sogn ...Una Juve cinica, ispirata e piena di energia piega un Genoa timido nel primo tempo e coraggioso nel secondo. Dopo la grande prestazione contro il Napoli i bianconeri si ripetono contro il Genoa. Ad ap ...