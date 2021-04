Pioli: “Giornata di scontri diretti? Abbiamo pensato solo al Genoa. Mandzukic non ha ancora i 90 minuti” (Di sabato 17 aprile 2021) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa da Milanello per presentare Milan-Genoa, in programma domani alle ore 12.30. Queste le parole del tecnico rossonero. Su Leao e Mandzukic, che si alterneranno per rimpiazzare lo squalificato Ibra: “Sicuramente sono molto contento che Mario stia bene, ha fatto una buonissima settimana di allenamento. Non ha i 90 minuti nelle gambe ma ci può dare presenza in area e si sa muovere molto bene. Rafa ci deve dare più profondità dando pochi punti di riferimento alla difesa avversaria”. Sul gesto dell’attaccante croato: “Mario ha sofferto tantissimi il fatto di non essere a disposizione nei mesi scorsi, è arrivato con un grande entusiasmo e grande volontà. Sulle sue qualità morali e tecniche non ho mai avuto dubbi e il gesto che ha compiuto ha un grande valore. Ci aiuterà da qui alla ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 17 aprile 2021) Stefanoha parlato in conferenza stampa da Milanello per presentare Milan-, in programma domani alle ore 12.30. Queste le parole del tecnico rossonero. Su Leao e, che si alterneranno per rimpiazzare lo squalificato Ibra: “Sicuramente sono molto contento che Mario stia bene, ha fatto una buonissima settimana di allenamento. Non ha i 90nelle gambe ma ci può dare presenza in area e si sa muovere molto bene. Rafa ci deve dare più profondità dando pochi punti di riferimento alla difesa avversaria”. Sul gesto dell’attaccante croato: “Mario ha sofferto tantissimi il fatto di non essere a disposizione nei mesi scorsi, è arrivato con un grande entusiasmo e grande volontà. Sulle sue qualità morali e tecniche non ho mai avuto dubbi e il gesto che ha compiuto ha un grande valore. Ci aiuterà da qui alla ...

