Pianura, lavori abusivi in un fondo del Parco Regionale: 26enne denunciato (Di sabato 17 aprile 2021) Pianura: i Carabinieri hanno denunciato un 26enne per lavori abusivi in un fondo del Parco Regionale dei Campi Flegrei. Nell'ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli, i Carabinieri della stazione Pianura insieme a quelli della stazione forestale di Napoli hanno ispezionato un fondo agricolo in via Sartania. I Carabinieri hanno riscontrato evidenti lavori

Pianura, lavori abusivi un un fondo del Parco Regionale: 26enne denunciato I Carabinieri hanno riscontrato evidenti lavori di movimento terra. Il fondo è di proprietà del Comune di Napol i ma i militari hanno constatato che fosse gestito – senza alcun titolo – da un 26enne d ...

Pianura: si appropria di un’area di 7mila mq: denunciato 26enne Si appropria di un'area di 7mila mq del comune di Napoli. 26enne denunciato per abusivismo edilizio e opere edili in area vincolata ...

