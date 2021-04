Pestato ragazzo a Colleferro | paese dove fu Ucciso Willy Montiero

(Di domenica 18 aprile 2021)al punto che è arrivato grave in ospedalesi trova ricoverato in codice rosso. Si tratta di unminorenne, 17 anni, aggredito oggi pomeriggio sabato 17 aprile ain provincia di Roma. Untristemente noto alle cronache per essere il posto in cui morìDuarte Monteiro dopo un pestaggio. “L’aggressione di oggi pomeriggio su Corso Turati è un fatto

Il 17enne è in ospedale in codice rosso. Un 17enne è stato vittima di un pestaggio oggi a Colleferro, il paese in provincia di Roma finito sotto i riflettori per la tragica uccisione di Willy Duarte. Ilpreso di mira e finito al pronto soccorso per le botte ricevute sarebbe di Segni, un paese vicino a Colleferro. Immediato è stato l'intervento dei vigili urbani e della Polizia locale.