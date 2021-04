"Perché nessuno se lo tiene". Everton, Psg, Juventus? Lo strano caso del bomber azzurro Moise Kean (Di sabato 17 aprile 2021) Moise Kean sta diventando quel che ci si aspettava diventasse - l'attaccante italiano di riferimento per il prossimo decennio - eppure non fa notizia. Il motivo? Ci sta riuscendo lontano dal campionato italiano, dove tutto sfugge un po' di mano e pare poco degno di nota. Per paradosso, Kean sta rispettando le attese nel Psg degli "italiani", al fianco di Verratti e Florenzi ma anche e soprattutto di Leonardo, che italiano di fatto lo è diventato e che a Parigi lo ha portato, annusando la scontentezza dell'Everton. (Getty) Anche in Premier, quindi, sono alle volte precipitosi nei giudizi. Un'annata nella penombra era da mettere in conto per un attaccante allora 19enne, reduce da due sole stagioni ai massimi livelli di cui nessuna da titolare (né alla Juve né al Verona), catapultato all'estero in un campionato diverso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021)sta diventando quel che ci si aspettava diventasse - l'attaccante italiano di riferimento per il prossimo decennio - eppure non fa notizia. Il motivo? Ci sta riuscendo lontano dal campionato italiano, dove tutto sfugge un po' di mano e pare poco degno di nota. Per paradosso,sta rispettando le attese nel Psg degli "italiani", al fianco di Verratti e Florenzi ma anche e soprattutto di Leonardo, che italiano di fatto lo è diventato e che a Parigi lo ha portato, annusando la scontentezza dell'. (Getty) Anche in Premier, quindi, sono alle volte precipitosi nei giudizi. Un'annata nella penombra era da mettere in conto per un attaccante allora 19enne, reduce da due sole stagioni ai massimi livelli di cui nessuna da titolare (né alla Juve né al Verona), catapultato all'estero in un campionato diverso ...

Advertising

borghi_claudio : @Lucio66623416 @AntiPUDE @hetzmichnicht1 A parte che il feudalesimo aveva il suo perchè ?? le ricordo che da e per u… - LegaSalvini : DAGOSPIA: 'PERCHÉ NESSUNO DICE CHE LA RAGAZZA RIPUDIATA PERCHÉ LESBICA È DI ORIGINE MUSULMANA? UN PARTICOLARE CHE F… - Corriere : Assegno unico figli, perché nessuno avrà i 250 euro al mese promessi: ecco regole e limiti - happytomlivson : e aspetto i mitici dell’altra volta che mi dicono che faccio i capricci tipo “se non posso io non può nessuno” perc… - fracchio_2 : RT @gr_grim: Patente di circolazione per esseri umani e apartheid. Così, tranquillamente. Come se fosse tutto normale. E infatti lo è, perc… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché nessuno Un assassino tra noi: vent'anni dopo, il mistero dell'ex postina Maria José ... uscita dalla hall, Maria José si stava dirigendo verso un non lontano hotel dove però nessuno la ... era sparito il suo Swatch, trattenuto dal killer - ma perché l'orologio sì e non i preziosi? - ...

Diego Boneta su Nuevo Orden: "Vi dovete spaventare: questo film è un allarme" C'è un detto: nessuno è profeta in patria. Mi ci sono voluti 17 anni per fare un film nel mio paese!... Perché è importante fare un film come questo? Credo che questo film rappresenti benissimo il ...

Philip Roth, perché lo difendo (e difendo la letteratura) Corriere della Sera ... uscita dalla hall, Maria José si stava dirigendo verso un non lontano hotel dove peròla ... era sparito il suo Swatch, trattenuto dal killer - mal'orologio sì e non i preziosi? - ...C'è un detto:è profeta in patria. Mi ci sono voluti 17 anni per fare un film nel mio paese!...è importante fare un film come questo? Credo che questo film rappresenti benissimo il ...