"Per paura del Covid vaccinazioni pediatriche ridotte'

(Di sabato 17 aprile 2021) (Adnkronos Salute) - La pandemia si è abbattuta sulle"causando ritardi, disdette o cancellazioni, perdel". Lo spiega all'Adnkronos Salute Chiara Azzari, immunologa e docente di pediatria all'Università di Firenze e responsabile del laboratorio di Immunologia dell'ospedale Meyer. "Siamo molto preoccupati, in questo anno di pandemialein età pediatrica si sonoin tutto il mondo e anche in Italia. Quelle che hanno subito il colpo più duro sono leper il meningococco e l'Hpv, seguono quelle con l'esavalente nel primo anno di vita". "Purtroppo l'emergenza pandemica ha fatto cambiare alcune priorità e anche a livello organizzativo le risorse, il personale e molte strutture di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Per paura

SardiniaPost

- La pandemia si è abbattuta sulle vaccinazioni pediatriche "causando ritardi, disdette o cancellazioni,del Covid". Lo spiega all'Adnkronos Salute Chiara Azzari, immunologa e docente di pediatria all'Università di Firenze e responsabile del laboratorio di Immunologia dell'ospedale Meyer. "...Ottavo postoLuca Marini alle spalle di Aleix Espargaro. Completano la top ten il campione del mondo Joan Mir e Miguel Oliveira . Addirittura 17° postoValentino Rossi . Chi non sarà al via ...NAPOLI. E' morto dopo dieci giorni di ricovero Gianni Vivenzio, il poliziotto della Sezione Falchi della Questura di Napoli rimasto coinvolto in un incidente il 6 aprile scorso a Margellina. L'agente ...(Adnkronos Salute) - La pandemia si è abbattuta sulle vaccinazioni pediatriche "causando ritardi, disdette o cancellazioni, per paura del Covid". Lo spiega all'Adnkronos Salute Chiara Azzari, immunolo ...