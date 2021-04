“Per paura del Covid vaccinazioni pediatriche ridotte’

(Di sabato 17 aprile 2021) La pandemia si è abbattuta sulle“causando ritardi, disdette o cancellazioni, perdel”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Chiara Azzari, immunologa e docente di pediatria all’Università di Firenze e responsabile del laboratorio di Immunologia dell’ospedale Meyer. “Siamo molto preoccupati, in questo anno di pandemialein età pediatrica si sono ridotte in tutto il mondo e anche in Italia. Quelle che hanno subito il colpo più duro sono leper il meningococco e l’Hpv, seguono quelle con l’esavalente nel primo anno di vita”. “Purtroppo l’emergenza pandemica ha fatto cambiare alcune priorità e anche a livello organizzativo le risorse, il personale e molte strutture di prevenzione sono state ridisegnate ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Per paura

Il Tempo

...//pc4u.tech/ ) e comprare componentisistemare i computer che doniamo. Il messaggio positivo E ... Non abbiatedi fare quel salto. Solo mettendovi alla prova potrete trovare la vostra passione, ...Cascone invece varie fratture, ma in 30 giorni dovrebbe ristabilirsi. "Piangiamo un eroe di ... Ci stringiamo sgomenti attorno alla famiglia di Gianni, un collega che non ha avutoe ha avuto ...Cos’è l’inconscio? Cosa ci suggerisce l’arte in questo particolare momento storico? – YouTube La giornalista sannita insieme all’attore Maurizio Bianucci e al poeta Vincenao Cali’ ha ideato e realizza ...Ubriaco, armato di bastoni e coltello sembrerebbe stia seminando il panico nel quartiere Tor San Lorenzo. A nulla sembrano essere servite le due denunce perché lui, un uomo di nazionalità rumena, cont ...