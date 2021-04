"Per inseguire Champions e Mondiale". Buffon, tam tam impazzito: addio Juve, dove andrà a giocare a 43 anni (Di sabato 17 aprile 2021) E se Gigi Buffon continuasse a giocare ancora, ma non più nella Juventus? Non ci sarebbe nulla di strano, dato che da quando è avviato verso la fine della sua carriera il portierone bianconero si è già concesso un'esperienza diversa, quella con il Psg. Adesso, stando alle indiscrezioni de Il Giorno, l'Atalanta starebbe valutando la pazza idea Buffon: quest'ultimo cerca una piazza ambiziosa, possibilmente con la Champions League inclusa, per provare a strappare la convocazione al suo sesto Mondiale. Bergamo da questo punto di vista sarebbe perfetta per lui da tutti i punti di vista, anche da quello logistico, vista la vicinanza con Torino e Milano. Inoltre la Dea pare intenzionata a ricercare un portiere di esperienza, soprattutto in ottica Champions: "Due ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) E se Gigicontinuasse aancora, ma non più nellantus? Non ci sarebbe nulla di strano, dato che da quando è avviato verso la fine della sua carriera il portierone bianconero si è già concesso un'esperienza diversa, quella con il Psg. Adesso, stando alle indiscrezioni de Il Giorno, l'Atalanta starebbe valutando la pazza idea: quest'ultimo cerca una piazza ambiziosa, possibilmente con laLeague inclusa, per provare a strappare la convocazione al suo sesto. Bergamo da questo punto di vista sarebbe perfetta per lui da tutti i punti di vista, anche da quello logistico, vista la vicinanza con Torino e Milano. Inoltre la Dea pare intenzionata a ricercare un portiere di esperienza, soprattutto in ottica: "Due ...

