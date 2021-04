Per Crisanti, Galli e Sileri «il rischio ragionato» di Draghi non è stato ragionato poi tanto bene (Di sabato 17 aprile 2021) Draghi ieri ha parlato di «rischio ragionato», ha chiarito che è diverso da dire «calcolato», ma è tempo di riaprire, di riprendere a vivere, dal 26 aprile prossimi. Riapriranno i ristoranti, le scuole, le palestre e le piscine. L’andamento dei vaccini lascia ben sperare. C’è però chi non ritiene che i rischi siano stati ragionati a sufficienza. Come il direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano, Massimo Galli, che ospite ieri a Otto e Mezzo, su La7, ha dichiarato: «Abbia pazienza: decidiamo di riaprire e abbiamo ancora più di 500 mila casi di attualmente positivi. Il rischio calcolato del governo è calcolato male». Anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri ci va piuttosto cauto. In un’intervista a Open, dichiara: «Dobbiamo essere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 17 aprile 2021)ieri ha parlato di «», ha chiarito che è diverso da dire «calcolato», ma è tempo di riaprire, di riprendere a vivere, dal 26 aprile prossimi. Riapriranno i ristoranti, le scuole, le palestre e le piscine. L’andamento dei vaccini lascia ben sperare. C’è però chi non ritiene che i rischi siano stati ragionati a sufficienza. Come il direttore del reparto di Malattie Infettive del Sacco di Milano, Massimo, che ospite ieri a Otto e Mezzo, su La7, ha dichiarato: «Abbia pazienza: decidiamo di riaprire e abbiamo ancora più di 500 mila casi di attualmente positivi. Ilcalcolato del governo è calcolato male». Anche il sottosegretario alla Salute, Pierpaoloci va piuttosto cauto. In un’intervista a Open, dichiara: «Dobbiamo essere ...

