Pentathlon, Coppa del Mondo Sofia II 2021: vince Michelle Gulyas, ma Alice Sotero si qualifica per le Finali (Di sabato 17 aprile 2021) L’ungherese Michelle Gulyas ha centrato la vittoria sotto la pioggia nella finale femminile della Coppa del Mondo di Pentathlon di Sofia II, in Bulgaria, conquistando 1353 punti, anche grazie ad una bella rimonta nel laser run conclusivo, in cui ha preceduto di 8? la britannica Francesca Summers, seconda, e di 10? la bielorussa Anastasiya Prokopenko, terza. Quarta l’altra britannica Joanna Muir, staccata di 13? dalla vetta, poi la messicana Mayan Oliver, quinta a 16?, a precedere l’altra magiara Tamara Alekszejev, sesta a 19?, la russa Gulnaz Gubaydullina, settima a 21?, e la turca Ilke Ozyuksel, ottava a 23?. Con i risultati odierni, a causa della mancata partecipazione dell’Italia a questa tappa, Elena Micheli scivola fuori dalle 36 qualificate (è 39ma) alle ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) L’unghereseha centrato la vittoria sotto la pioggia nella finale femminile delladeldidiII, in Bulgaria, conquistando 1353 punti, anche grazie ad una bella rimonta nel laser run conclusivo, in cui ha preceduto di 8? la britannica Francesca Summers, seconda, e di 10? la bielorussa Anastasiya Prokopenko, terza. Quarta l’altra britannica Joanna Muir, staccata di 13? dalla vetta, poi la messicana Mayan Oliver, quinta a 16?, a precedere l’altra magiara Tamara Alekszejev, sesta a 19?, la russa Gulnaz Gubaydullina, settima a 21?, e la turca Ilke Ozyuksel, ottava a 23?. Con i risultati odierni, a causa della mancata partecipazione dell’Italia a questa tappa, Elena Micheli scivola fuori dalle 36te (è 39ma) alle ...

Pentathlon, Coppa del Mondo Sofia II 2021: vince Michelle Gulyas, ma Alice Sotero si qualifica per le Finali L'ungherese Michelle Gulyas ha centrato la vittoria sotto la pioggia nella finale femminile della Coppa del Mondo di pentathlon di Sofia II, in Bulgaria, conquistando 1353 punti, anche grazie ad una b ...

