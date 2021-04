Pene incastrato nel foro del disco di un bilanciere | vigili del fuoco impiegano tre ore per liberare l’uomo

(Di sabato 17 aprile 2021) Un infortunio allo ha costretto a correre in pronto soccorso. Siamo all’ospedale di Legnano dove, stando a quanto riportato da giornali e siti web locali (Legnanonews) e rilanciato da Il Giorno, un uomo si è presentato per farsi curare, dopo che il suoera rimastoneldeldi un. I fatti risalgono a 10 giorni fa ma solo il 16 aprile sono stati resi noti.ha tentato di liberarsi da solo ma senza successo: ecco che l’intervento deidelè stato fondamentale. Tre ore di lavoro ma alla fine sono riusciti a tagliare ildi ghisa senza ferire. È stata poi la volta dei medici che hanno medicato il 50enne. Non chiara la dinamica ...

