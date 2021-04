Pd | ' Benifei | ' noi partito di chi lavora | ' lascito' per giovani da tasse a eredità miliardarie'

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Il Pd deve essere ilitaliano del lavoro e deitori, di chi ha bisogno dire per vivere, orientando perciò le nostre proposte sociali, fiscali e di bilancio al miglioramento del reddito, dei salari, sostenendo chi investe e indebolendo la convenienza della rendita”. Lo ha detto oggi all'Assemblea Nazionale delDemocratico il capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo Brando. “In primis proprio su questo tema serve essere progressisti nei valori, riformisti nel metodo e radicali nei comportamenti: l'aumento delle disuguaglianze esplose con la pandemia ci pone delle necessità urgenti. Lo sfruttamento dei, la generazione under 40, quella nata fra gli 80 e i 2000, i cosiddetti millennials, è intollerabile. ...

Metro

... eurodeputata della Lega, e con Brando, eurodeputato e capodelegazione del Partito ...non potrebbe fare altrimenti? I giovani si accorgono di questa istituzione? E che cosa fa realmente per?..."Ad aprire i lavori sabato 10 aprile alle ore 10.30 sarà Brando, capodelegazione Pd al Pe ... segretario del Partito democratico, sul tema 'L'Europa, l'Italia e' e continueranno con una ...Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Il Pd deve essere il partito italiano del lavoro e dei lavoratori, di chi ha bisogno di lavorare per vivere, orientando perciò le nostre proposte sociali, fiscali e di bil ...(ANSA) - BRUXELLES, 16 APR - "Abbiamo deciso di costruire un network tra eurodeputati e parlamentari nazionali per organizzare le posizioni pro-europee e federaliste all'interno della Plenaria della C ...