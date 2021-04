Pd | Verini | ‘sostegno Draghi con nostra identità e forze centrosinistra’

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Noi non dobbiamo sostenerecon il freno a mano tirato”, molti temi della sua agenda sono i nostri ma “dobbiamo sostenerlo anche con la. Grande lealtà con tutte le” del governoma “dobbiamo fare in modo che leche sono più vicine a noi nel sostenere certi temi sianocon cui teniamo un rapporto solido nella prospettiva di un centrosinistra allargato ma che vede un rapporto positivo con i 5 Stelle”. Lo dice Walterall’assemblea nazionale Pd. “Il Pd -aggiunge- deve fare più di tutti la sua parte perchè per lacollocazione nazionale e internazionale abbiamo qualche in più. Il lavoro di far rialzare il partito dopo la sconfitta del 2018 con Zingaretti ...