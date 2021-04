Pd: Sensi, ‘giusta assistanza psicologica a giovani, Parlamento ci lavori’ (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 arp. (Adnkronos) – “Sottoscrivo l’intervento in Assemblea nazionale del Pd di @giocrisanti sulla centralità del tema della assistenza psicologica per giovani e famiglie come scelta strategica per un welfare post-pandemia. So che Simona Malpezzi ci sta lavorando al Senato, tocca a noi deputati Pd”. Lo scrive Filippo Sensi del Pd su twitter a proposito dell’intervento in assemblea nazionale dem del delegato più giovane del parlamentino dem, Giovanni Crisanti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 arp. (Adnkronos) – “Sottoscrivo l’intervento in Assemblea nazionale del Pd di @giocrisanti sulla centralità del tema della assistenzapere famiglie come scelta strategica per un welfare post-pandemia. So che Simona Malpezzi ci sta lavorando al Senato, tocca a noi deputati Pd”. Lo scrive Filippodel Pd su twitter a proposito dell’intervento in assemblea nazionale dem del delegato più giovane del parlamentino dem, Giovanni Crisanti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Pd: Sensi, 'giusta assistanza psicologica a giovani, Parlamento ci lavori'... - raffaellina2 : @pierpaolopretel La sua pace dei sensi ci dà la carica giusta x sostenerla - TV7Benevento : Covid: Sensi (Pd), 'su stress bambini e ragazzi direzione Macron giusta, e non basta'... - sandrinella80 : Ahhhh che pranzetti deliziosi che mi preparo eh!! Ma è la tattica giusta per sfonnamme senza sensi di colpa nel we… - GraziaGio1 : @beatrix_bix Molti si sentono in dovere di giudicare le tue scelte. Non permetterlo,e non farti sopraffare dai sens… -

Ultime Notizie dalla rete : Sensi ‘giusta Grazie a David Maria Turoldo e ai “sensi suoi” Pangea.news