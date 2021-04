Pd: Letta, 'tema voto ai 16/enni molto divisivo' (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Il voto ai 16enni è molto divisivo, io sono fortemente convinto, ma vuol dire che bisogna fare un grosso lavoro per venire incontro alle criticità segnalate". Lo ha detto Enrico Letta illustrando i risultati del vademecum per Circoli all'Assemblea del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr (Adnkronos) - "Ilai 16, io sono fortemente convinto, ma vuol dire che bisogna fare un grosso lavoro per venire incontro alle criticità segnalate". Lo ha detto Enricoillustrando i risultati del vademecum per Circoli all'Assemblea del Pd.

Advertising

maurizioft : @A_NMorelli @enrico_farda Zingaretti non diceva mai la sua e quando la diceva riusciva sempre a farsi trovare fuori… - LuigiF97101292 : RT @DelpapaMax: Naturalmente quanto emerso in tema di scafismo ONG non turba minimamente il PD, anzi. Sono pur sempre il partito di Casarin… - giovann58134961 : in terrazza con Fedez e Elodie di ius soli e ddl Zan Pd: Letta, avanti con forza su ius soli e ddl Zan - 'Mi sono… - Marco94607833 : @robye1968 @alexa5313 @AnnaLeonardi1 @pdnetwork @matteorenzi Invero il tema era Letta che si allea con il Berlusca.… - RenzoCianchetti : RT @DelpapaMax: Naturalmente quanto emerso in tema di scafismo ONG non turba minimamente il PD, anzi. Sono pur sempre il partito di Casarin… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta tema Salta la prima "Comunità" del Parco del Monviso: manca il numero legale " Credevo fosse corretto " ha detto la Rovere " un passaggio in Comunità su questo tema. Non volevo ... " Come mai? " si è chiesto Dovetta " Sicuramente qualcuno, quella lettera, l'ha letta. Altri no. È ...

Pd, Letta porta le priorità dei circoli all'assemblea: rivoltare il partito come un calzino a partire da giovani e lavoro La questione più sentita (70%) è appunto la formazione politica e civica dei giovani, mentre un tema molto caro a Letta ovvero il voto ai sedicenni convince il 25% e il 28% ha delle riserve 'se manca ...

"Ha perso e si inventa il complotto". Così Bettini indebolisce Letta Goffredo Bettini, con uno sguardo alle comunali di Roma, ha dato vita a una corrente di sinistra e ha messo già in difficoltà Letta sostenendo che Conte sia caduto per un ...

"Ho sempre operato nel rispetto della legge" Il consigliere regionale Pieroni: "Mi indagano per aver contribuito all’approvazione di un emendamento avvenuta senza voti contrari" ...

" Credevo fosse corretto " ha detto la Rovere " un passaggio in Comunità su questo. Non volevo ... " Come mai? " si è chiesto Dovetta " Sicuramente qualcuno, quella lettera, l'ha. Altri no. È ...La questione più sentita (70%) è appunto la formazione politica e civica dei giovani, mentre unmolto caro aovvero il voto ai sedicenni convince il 25% e il 28% ha delle riserve 'se manca ...Goffredo Bettini, con uno sguardo alle comunali di Roma, ha dato vita a una corrente di sinistra e ha messo già in difficoltà Letta sostenendo che Conte sia caduto per un ...Il consigliere regionale Pieroni: "Mi indagano per aver contribuito all’approvazione di un emendamento avvenuta senza voti contrari" ...