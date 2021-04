**Pd: Letta, ‘semestre Agorà dedicato a chi ci guarda da fuori, no per problemi interni’** (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo 70 giorni da oggi al 1 luglio e coinvolgeremo tutte le istanze del partito – direzione, direzioni regionali, ancora i circoli- per discutere delle Agorà” che dureranno sei mesi che saranno caratterizzate per coinvolgere iscritti e non. “Deve essere un processo interno ed esterno”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, all’assemblea nazionale. “Faccio un appello a tutti quelli che ci guardano da fuori o sulla porta e a tutti quelli che hanno un impegno culturale e civico: questo semestre è per voi. Non è per guardarci l’ombelico o per risolvere i nostri problemi interni, quelli li risolveremo solo se guarderemo fuori”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Abbiamo 70 giorni da oggi al 1 luglio e coinvolgeremo tutte le istanze del partito – direzione, direzioni regionali, ancora i circoli- per discutere delle” che dureranno sei mesi che saranno caratterizzate per coinvolgere iscritti e non. “Deve essere un processo interno ed esterno”. Lo dice il segretario del Pd, Enrico, all’assemblea nazionale. “Faccio un appello a tutti quelli che cino dao sulla porta e a tutti quelli che hanno un impegno culturale e civico: questo semestre è per voi. Non è perrci l’ombelico o per risolvere i nostriinterni, quelli li risolveremo solo se guarderemo”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Letta Pd: Letta, partito è vivace, elezioni si vincono mobilitando Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea del partito, in videoconferenza. "Non si vincono le elezioni con una costosa squadra di comunicazione, meglio se americana, ma se ...

Zaki, Letta: 'Il governo dia seguito alla richiesta della cittadinanza' Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Enrico Letta, durante l'assemblea del partito in videoconferenza. Sul tema delle alleanze, l'ex premier ha invece detto: 'L'obiettivo è arrivare alle politiche ...

Pd: Letta, ‘partito vincente con Intelligenza collettiva’ Roma, 17 apr (Adnkronos) – “Le Agorà democratiche sono un modo per ripensare un nuovo partito e aprire in Italia un grande dibattito sul futuro della democrazia. Noi vogliamo fare una grande riflessio ...

Sondaggi politici, sale ancora Fratelli d’Italia. La Lega perde mezzo punto ma il PD non ne approfitta Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, la Lega perde mezzo punto e vede avvicinarsi sempre più Fratelli d'Italia.

