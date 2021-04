Pd, Letta: “Rilancio del Mezzogiorno è battaglia della vita. Fondi Ue anche per giovani e donne. Governo si attivi su cittadinanza a Zaki” (Di sabato 17 aprile 2021) “Sul tema della cittadinanza italiana a Patrick Zaki il Parlamento ha dato un gesto importante con l’unanimità, chiediamo al Governo di dare seguito a quella decisione”. E’ uno dei primi punti toccati dal segretario del Pd, Enrico Letta, all’assemblea del partito, in videoconferenza. “Mando un saluto affettuoso ai genitori di Giulio Regeni“, ha aggiunto. Le parole di Letta arrivano dopo che, ieri, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha liquidato una domanda sullo studente egiziano in carcere, rispondendo che “E’ un’iniziativa parlamentare in cui il Governo non è coinvolto al momento”. Risposta che ha suscitato malumori e proteste in soprattutto dopo che mercoledì scorso il Senato ha approvato con voto unanime una risoluzione per chiedere al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) “Sul temaitaliana a Patrickil Parlamento ha dato un gesto importante con l’unanimità, chiediamo aldi dare seguito a quella decisione”. E’ uno dei primi punti toccati dal segretario del Pd, Enrico, all’assemblea del partito, in videoconferenza. “Mando un saluto affettuoso ai genitori di Giulio Regeni“, ha aggiunto. Le parole diarrivano dopo che, ieri, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha liquidato una domanda sullo studente egiziano in carcere, rispondendo che “E’ un’iniziativa parlamentare in cui ilnon è coinvolto al momento”. Risposta che ha suscitato malumori e proteste in soprattutto dopo che mercoledì scorso il Senato ha approvato con voto unanime una risoluzione per chiedere al ...

Advertising

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Pd, Letta: “Rilancio del Mezzogiorno è battaglia della vita. Fondi Ue anche per giovani e donne. Governo si attivi su… - fattoquotidiano : Pd, Letta: “Rilancio del Mezzogiorno è battaglia della vita. Fondi Ue anche per giovani e donne. Governo si attivi… - fpizzul : Cinque azioni che la consultazione dei circoli PD ha sottolineato come fondamentali per il rilancio del partito att… - RoccoMessina7 : @EnricoLetta Gentile Prof. Letta ho appreso la dichiarazione dei giovani lucani del PD riguardanti l'impegno a far… - casali612 : @PiazzapulitaLA7 @EnricoLetta Avrà pensato di essere lo zio... Vai letta Grande rilancio del PD -