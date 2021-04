Pd: Letta, 'obiettivo è nuovo centrosinistra che dialoga con M5s' (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Sulla questione delle alleanze "l'obiettivo finale è quello di arrivare alle politiche con un nuovo centrosinistra guidato da noi, attorno a noi che dialoga con M5S". Lo dice il segretario del Pd, Enrico Letta, all'assemblea nazionale dem. "E devo dire che sono contento del lavoro di questo mese in cui ho incontrato soggetti politici e sociali interessati a lavorare con noi". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Sulla questione delle alleanze "l'finale è quello di arrivare alle politiche con unguidato da noi, attorno a noi checon M5S". Lo dice il segretario del Pd, Enrico, all'assemblea nazionale dem. "E devo dire che sono contento del lavoro di questo mese in cui ho incontrato soggetti politici e sociali interessati a lavorare con noi".

