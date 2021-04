Pd | Letta | “L’obiettivo è quello di creare un nuovo centrosinistra che dialoga con il M5s”

Leggi su newsmondo

(Di sabato 17 aprile 2021) L’intervento di Enricoall’assemblea del Partito Democratico: “Al ministro Speranza va il nostro sostegno”. ROMA – Nel suo intervento all’assemblea del Partito Democratico, Enricoha toccato diversi argomenti iniziando dalle prossime elezioni. “Le alleanze che costruiremo – ha assicurato il segretario, riportato da La Repubblica – le faremo sapendo che le amministrative sono solamente un primo test su questo tema. Come obiettivo abbiamodi arrivare alle politiche con unguidato e costruito intorno a noi checon il M5s”. Da parte diun invito agli esponenti dem: “Vinceremo le elezioni soltanto se scenderanno in campo 100mila persone, 100mila militanti e testimoni delle nostre idee impegnati come se fossero tutti candidati al seggio ...