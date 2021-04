Paziente legato al letto muore dopo 7 giorni in psichiatria a Livorno. Romano chiede ispezione (Di sabato 17 aprile 2021) Un Paziente ricoverato a psichiatria a Livorno è morto per polmonite, non legata al Covid, dopo che era stato anche legato al letto per una settimana secondo quanto riportato in una lettera al Tirreno scritta dall’ex primario dello stesso reparto, Mario Serrano. Sul caso è intervenuto il parlamentare del Pd Andrea Romano chiedendo al ministro Speranza un’ispezione nell’ospedale livornese. Di “procedure corrette” parla invece la Asl in una nota. “Chiediamo al ministro Speranza di predisporre una ispezione urgente per accertare la veridicità dei fatti” e la “fondatezza di quanto dichiarato al Tirreno dal prof.Mario Serrano, ex direttore dei servizi di salute mentale di Livorno dal 1997 al 2017?, afferma ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 aprile 2021) Unricoverato aè morto per polmonite, non legata al Covid,che era stato anchealper una settimana secondo quanto riportato in una lettera al Tirreno scritta dall’ex primario dello stesso reparto, Mario Serrano. Sul caso è intervenuto il parlamentare del Pd Andreando al ministro Speranza un’nell’ospedale livornese. Di “procedure corrette” parla invece la Asl in una nota. “Chiediamo al ministro Speranza di predisporre unaurgente per accertare la veridicità dei fatti” e la “fondatezza di quanto dichiarato al Tirreno dal prof.Mario Serrano, ex direttore dei servizi di salute mentale didal 1997 al 2017?, afferma ...

