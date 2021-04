Pattinaggio, World Team Trophy 2021: l’Italia chiude al quarto posto (Di sabato 17 aprile 2021) Si chiude con il 4° posto, miglior piazzamento di sempre nella storia azzurra, il cammino dell’Italia del Pattinaggio di figura al World Team Trophy 2021. Nonostante l’assenza di Matteo Rizzo, che ha obbligato il Team tricolore a gareggiare con un pattinatore in meno rispetto alle cinque Nazioni avversarie, nella competizione a squadre di scena ad Osaka, in Giappone, la Nazionale azzurra ha portato sul ghiaccio grande carattere ed esibizioni di valore che le hanno permesso oggi, nella terza ed ultima giornata di gare, di superare la Francia chiudendo ai piedi del podio con un punteggio totale di 72 punti, 5 in più dei colleghi transalpini e 15 in più dei canadesi, sesti classificati. Fondamentale, per operare il ... Leggi su sportface (Di sabato 17 aprile 2021) Sicon il 4°, miglior piazzamento di sempre nella storia azzurra, il cammino deldeldi figura al. Nonostante l’assenza di Matteo Rizzo, che ha obbligato iltricolore a gareggiare con un pattinatore in meno rispetto alle cinque Nazioni avversarie, nella competizione a squadre di scena ad Osaka, in Giappone, la Nazionale azzurra ha portato sul ghiaccio grande carattere ed esibizioni di valore che le hanno permesso oggi, nella terza ed ultima giornata di gare, di superare la Franciando ai piedi del podio con un punteggio totale di 72 punti, 5 in più dei colleghi transalpini e 15 in più dei canadesi, sesti classificati. Fondamentale, per operare il ...

