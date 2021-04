Pass per viaggiare in Italia: codice Qr e App, ecco come funzionerà (Di domenica 18 aprile 2021) Un Pass per far ripartire il Paese. O meglio per consentire agli Italiani, dal prossimo 26 aprile, di tornare a spostarsi non solo tra regioni gialle ma anche tra territori che si trovano in fasce di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) Unper far ripartire il Paese. O meglio per consentire aglini, dal prossimo 26 aprile, di tornare a spostarsi non solo tra regioni gialle ma anche tra territori che si trovano in fasce di...

Advertising

NicolaPorro : Tutti i paradossi della linea della sinistra, che se ne frega degli esercenti in ginocchio, tifa per gli sbarchi, m… - VittorioSgarbi : Cosa penso del 'Pass' per spostarsi tra le regioni? - MediasetTgcom24 : Covid, il governo introduce un 'pass' per spostarsi liberamente | Servirà anche per accedere a eventi culturali e s… - djubor : RT @GioChirilly: Quelli che vogliono il pass per spostarsi tra Regioni italiane sono gli stessi delle frontiere aperte... #Coglioni ne abbi… - julyadesigraci : RT @Bibibobibox: Sei disponibile a rinunciare per questo anno, a tutti gli eventi (vacanze incluse) che aderiscono alla richiesta del pass… -