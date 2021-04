Parmigiano Reggiano | Bertinelli riconfermato presidente Consorzio

(Di sabato 17 aprile 2021) REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Nicolaè statoper acclamazionedal Consiglio di Amministrazione delclasse 1972, guiderà ilper altri quattro anni e sarà affiancato da Kristian Minelli, vicevicario e Alessandro Bezzi, vice, insieme al terzo viceche sarà nominato nel corso del prossimo Cda fissato per giovedì 22 aprile durante il quale verrà costituito anche il Comitato Esecutivo. “Ringrazio la nostra base e tutti membri del Consiglio per la rinnovata fiducia – ha affermato– continueremo a lavorare affinchè questa sia sempre di più ...

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Nicola Bertinelli é stato riconfermato per acclamazione presidente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Parmigiano Reggiano. Bertinelli, parmigiano classe 1972, g ...Nel corso del consiglio svoltosi questa mattina sono stati eletti il Presidente e i nuovi vicepresidenti del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, recente ...