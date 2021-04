Paola Turani scomparsa da Instagram: cosa succede? Dopo il marito interviene la modella (Di sabato 17 aprile 2021) Negli ultimi giorni sono numerosi gli account social scomparsi da Instagram. Dopo Trash Italiano e Can Yaman è il turno di Paola Turani, anche lei scomparsa dal noto social fotografico. Ma cosa succede? Dal web, la pagina della seguitissima influencer bergamasca da alcuni giorni riporta una scritta: “Profilo con restrizioni. Questo profilo non è disponibile... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 17 aprile 2021) Negli ultimi giorni sono numerosi gli account social scomparsi daTrash Italiano e Can Yaman è il turno di, anche leidal noto social fotografico. Ma? Dal web, la pagina della seguitissima influencer bergamasca da alcuni giorni riporta una scritta: “Profilo con restrizioni. Questo profilo non è disponibile... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Paola Turani scomparsa da Instagram: cosa succede? - __Love4Music__ : Seguivo Paola Turani solo ed UNICAMENTE per i suoi 2 cani Gnomo e Nadine?? che sono decisamente più simpatici e coer… - ElenaVenturini : @Estetistacinica @Wonderlover85 A Paola Turani si ???? - saraZSazer : Paola turani è la prima influecer senza il social per qualche ora e si sente demoralizzata...il mio sogno è avere a… - jsaispas_m : RT @bierreuno: Momento Carrie Bradshaw: Oggi pensavo al caso di Paola Turani e dell’account IG bloccato. Non potevo fare a meno di chieder… -

Ultime Notizie dalla rete : Paola Turani "Profilo con restrizioni", mistero per Paola Turani su Instagram "Profilo con restrizioni. Questo profilo non è disponibile nella tua area geografica". È questa la scritta che, da un paio di giorni, compare cercando il profilo Instagram di Paola Turani, la seguitissima influencer bergamasca. Un "mistero" che sta incuriosendo (ma anche un po' preoccupando) i suoi migliaia di followers, e che troverebbe una spiegazione in alcuni problemi ...

Paola Turani scomparsa dai social: cosa è successo alla modella Paola Turani scomparsa dai social. La modella non compare più su Instagram. Ecco cosa le è successo. Tutti i dettagli. Il profilo Instagram di Paola Turani è scomparso. I fan, preocuppati, si sono ...

«Profilo con restrizioni», mistero per Paola Turani su Instagram Corriere Bergamo - Corriere della Sera Paolo Turani scompare da Instagram? La verità Da ieri sera non è più rintracciabile il profilo Instagram di Paola Turani. L’account non risulta più esistente nella ...

"Profilo con restrizioni. Questo profilo non è disponibile nella tua area geografica". È questa la scritta che, da un paio di giorni, compare cercando il profilo Instagram di Paola Turani, la seguitissima influencer bergamasca. Un "mistero" che sta incuriosendo (ma anche un po' preoccupando) i suoi migliaia di followers, e che troverebbe una spiegazione in alcuni problemi ...

Paola Turani scomparsa dai social. La modella non compare più su Instagram. Ecco cosa le è successo. Tutti i dettagli. Il profilo Instagram di Paola Turani è scomparso. I fan, preocuppati, si sono ...

Da ieri sera non è più rintracciabile il profilo Instagram di Paola Turani. L'account non risulta più esistente nella ...