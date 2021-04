Pallavolo: Manfredi (Fipav), 'aperture 1 maggio? Spero finali Champions con il pubblico' (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "L'apertura al pubblico dal 1 maggio? E' arrivato anche il momento di poter iniziare a riaprire al pubblico il nostro grande spettacolo. Io Spero che la finale di Champions del 1 maggio possa avere almeno un certo numero di spettatori, perché è uno spettacolo fantastico, ci sono i migliori atleti del mondo e non è giusto che si debba negare questo spettacolo dal vivo". Sono le parole del presidente della Federvolley Giuseppe Manfredi all'Adnkronos, sulla possibile apartura al pubblico dal 1 maggio all'aperto e al chiuso. Proprio il 1 maggio torna in Italia la grande Pallavolo internazionale, con due formazioni italiane protagoniste nei campionati maschile e femminile. Sabato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "L'apertura aldal 1? E' arrivato anche il momento di poter iniziare a riaprire alil nostro grande spettacolo. Ioche la finale didel 1possa avere almeno un certo numero di spettatori, perché è uno spettacolo fantastico, ci sono i migliori atleti del mondo e non è giusto che si debba negare questo spettacolo dal vivo". Sono le parole del presidente della Federvolley Giuseppeall'Adnkronos, sulla possibile apartura aldal 1all'aperto e al chiuso. Proprio il 1torna in Italia la grandeinternazionale, con due formazioni italiane protagoniste nei campionati maschile e femminile. Sabato ...

Ultime Notizie dalla rete : Pallavolo Manfredi Presentate a Roma le CEV Champions League Super Finals Ieri ho avuto modo di incontrare il presidente Manfredi " sottolinea il sottosegretario allo sport - con il quale ho discusso sui progetti di rilancio dello sport e della pallavolo nel post pandemia. ...

Francesca Piccinini dice addio al volley giocato Da parte del Presidente Giuseppe Manfredi, della Fipav e di tutto il mondo della pallavolo, a Francesca va un enorme e sincero GRAZIE per le emozioni che nel corso della sua leggendaria carriera è ...

Imoco, è salto ad ostacoli: prima Novara, poi il Vakif Via alle due settimane cruciali: domani gara-1 con l’Igor. Vezzali sulla Champions: «La pallavolo darà il via alla ripartenza» ...

