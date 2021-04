Pallanuoto femminile | LEN Trophy 2021 | SIS Roma battuta in semifinale Capitoline domani per il terzo posto

(Di sabato 17 aprile 2021) A Barcellona, in Spagna, si ferma inla corsa della Lifebrain SISnel LENdi: lesono state battute per 9-6 dalle padrone di casa del CN Matarò eaffronteranno nella sfida per ill’altra formazione spagnola dell’Astralpool Sabadell,per 12-18 nella secondadalla compagine russa del Kinef Surgusneftegas Kirishi, formazione favorita alla vigilia per il successo finale. TABELLINO CN MATARO’-LIFEBRAIN SIS9-6 (1-1, 2-1, 3-2, 3-2) CN Matarò: M.E. Sanchez, Jackovich, Lloret 1, Gual, Sevenich, Bonamusa 1, Cambray, Nogue, Bach, Bertran, A. Espar 6 (1 rig.), Aznar 1, ...

Settimana ricca di appuntamenti per la pallanuoto azzurra. Conclusa la Final Five di Coppa Italia femminile al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia con il successo dell'Ekipe Orizzonte Catania (che ha vinto la sua quarta Coppa Italia), ...