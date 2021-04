Pallanuoto, Champions League 2021: Spandau Berlino assente per Covid, vincono a tavolino Pro Recco e Ortigia (Di sabato 17 aprile 2021) Importante news in chiave Champions League di Pallanuoto. In programma c’è infatti in quel di Ostia la terza tappa, della fase a gironi, e non saranno al via i tedeschi dello Spandau Berlino. La compagine teutonica è obbligata alla quarantena dopo che qualche giocatore è risultato positivo al Covid. Come da regolamento, tutte le partite in programma per la banda tedesca, saranno assegnate per 10-0 a tavolino ai rivali. La Pro Recco avrebbe dovuto sfidare lo Spandau lunedì 19 aprile, l’Ortigia invece il 21 aprile. Photo LiveMedia/Luigi Mariani Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) Importante news in chiavedi. In programma c’è infatti in quel di Ostia la terza tappa, della fase a gironi, e non saranno al via i tedeschi dello. La compagine teutonica è obbligata alla quarantena dopo che qualche giocatore è risultato positivo al. Come da regolamento, tutte le partite in programma per la banda tedesca, saranno assegnate per 10-0 aai rivali. La Proavrebbe dovuto sfidare lolunedì 19 aprile, l’invece il 21 aprile. Photo LiveMedia/Luigi Mariani

Advertising

LiguriaNotizie : Pallanuoto, Recco in vasca in Croazia: torna la Champions - siracusaoggi : (Pallanuoto. L'Ortigia in LEN Champions League: chance qualificazione con il Marsiglia) - - Dtti_digitale : La pallanuoto torna su Sky con i match della LEN Champions League 2020/2021, la più importante competizione maschil… - MfsportF : Pallanuoto maschile A1: anticipo di campionato in vista della Champions. -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto Champions Pallanuoto, Recco in vasca in Croazia: torna la Champions ...(Esp) - Jadran Herceg Novi (Mne) 16.30 FTC Telekom Budapest (Hun) - Dinamo Tblisi (Geo) 19.00 Waspo Hannover (Ger) - AN Brescia (Ita) Diretta Sky Sport Arena TAGS CHAMPIONS league pallanuoto recco ...

Pallanuoto, Champions League: lunedì l'Ortigia affronterà il Marsiglia 'La Champions - continua Giacoppo - ci ha fatto capire quale può essere la nostra forza ma anche la nostra debolezza. In questo periodo, lo stiamo riscontrando anche in campionato. Perché possiamo ...

Pallanuoto, Champions League: lunedì l'Ortigia affronterà il Marsiglia Siracusa Times Pallanuoto, l’Ortigia si gioca tutto in Champions: partite da dentro o fuori contro Marsiglia e Jug L’Ortigia si lascia alle spalle il campionato e si appresta a salire nuovamente sul grande palcoscenico europeo. Da lunedì, infatti, i biancoverdi saranno nuovamente impegnati in Len Champions League, ...

Champions League. Da lunedì terzo round con Recco, Ortigia e Brescia Ultimo dei tre bubble tournament di Champions League di pallanuoto ed ultima chiamata per il Circolo Canottieri Ortigia per provare a centrare la qualificazione alla Final Eight che si disputerà ad Ha ...

...(Esp) - Jadran Herceg Novi (Mne) 16.30 FTC Telekom Budapest (Hun) - Dinamo Tblisi (Geo) 19.00 Waspo Hannover (Ger) - AN Brescia (Ita) Diretta Sky Sport Arena TAGSleaguerecco ...'La- continua Giacoppo - ci ha fatto capire quale può essere la nostra forza ma anche la nostra debolezza. In questo periodo, lo stiamo riscontrando anche in campionato. Perché possiamo ...L’Ortigia si lascia alle spalle il campionato e si appresta a salire nuovamente sul grande palcoscenico europeo. Da lunedì, infatti, i biancoverdi saranno nuovamente impegnati in Len Champions League, ...Ultimo dei tre bubble tournament di Champions League di pallanuoto ed ultima chiamata per il Circolo Canottieri Ortigia per provare a centrare la qualificazione alla Final Eight che si disputerà ad Ha ...