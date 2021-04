Palermo, stagione “horror” per Corrado: altro stop per il giovane laterale scuola Inter (Di sabato 17 aprile 2021) Il Palermo si proietta alla sfida di domenica in casa del Bari.Palermo, “Barbera” inviolato per due gare di fila: adesso si punta al tris, l’ultima volta accadde in DI rosanero in vista del match contro i biancorossi, valida per la 36a giornata del campionato di Serie C (girone C), potrà contare nuovamente su una pedina importante nel reparto arretrato quale Andrea Accardi. Non saranno invece della partita sia Somma (tendinopatia all'alluce destro) che Palazzi (tallonite) oltre a Lorenzo Lucca e a Corrado che si è fermato durante l'ultimo allenamento. stagione da dimenticare per il giovane terzino scuola Inter che nell'arco di tutto il campionato ha giocato davvero poco a causa di vari infortuni compreso il contagio da Covid 19. Momento negativo dunque per il ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 aprile 2021) Ilsi proietta alla sfida di domenica in casa del Bari., “Barbera” inviolato per due gare di fila: adesso si punta al tris, l’ultima volta accadde in DI rosanero in vista del match contro i biancorossi, valida per la 36a giornata del campionato di Serie C (girone C), potrà contare nuovamente su una pedina importante nel reparto arretrato quale Andrea Accardi. Non saranno invece della partita sia Somma (tendinopatia all'alluce destro) che Palazzi (tallonite) oltre a Lorenzo Lucca e ache si è fermato durante l'ultimo allenamento.da dimenticare per ilterzinoche nell'arco di tutto il campionato ha giocato davvero poco a causa di vari infortuni compreso il contagio da Covid 19. Momento negativo dunque per il ...

Advertising

ILOVEPACALCIO : Repubblica: '#Palermo. Il piano per la stagione estiva. Mondello pronta a ripartire in spiaggia, tornano le capanne' - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'È il #Palermo di #Valente «Ai playoff per vincere. Pronti a dare il massimo per salvare ques… - tifosipalermoit : il Palermo conquista il miglior piazzamento dell'intera stagione e si avvicina moltissimo alla certezza di giocare… - live_palermo : Mondello, Gristina: “Speriamo in una stagione estiva migliore della scorsa” - tifosipalermoit : A volte numeri, foto o grafici rendono meglio di qualunque parola perché riescono a sintetizzare facilmente un mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo stagione Buon compleanno a Stefano Fiore e Gianluca Mancini! Si trasferisce alla Lazio dove conquista un'altra Coppa Italia al termine della stagione 2003/2004 ...datata 23 febbraio 2000 nell'amichevole contro la Svezia disputata dagli Azzurri di Zoff a Palermo. ...

Palermo, precedenti stagionali amari in Puglia: 0 punti in 3 partite ... a inizio stagione è arrivata la sconfitta contro il Bisceglie per 2 - 1, ferita mai risanata perché già dalle prime battute ci si aspettava di più dal gruppo rosa. In seguito a Foggia il Palermo ha ...

Ghinassi incoraggia l’Imolese: "Ai playout con fiducia e serenità" di Andrea Voria Filippo Ghinassi è stato fino a poco meno di un anno fa il direttore sportivo dell’Imolese. In rossoblù per diverse stagioni, con l’apice dei playoff nell’anno con Dionisi in panchina, ...

Da Cassano l'ennesimo schiaffo ai tifosi. Gli esempi da seguire sono altri: da De Palo ai Loseto Le ultime esternazioni di Antonio Cassano, rilasciate ieri sera all’estemporanea BoboTv, sulla sua decisione di non tornare a Bari in B per non “buttare nel cesso” il suo ...

Si trasferisce alla Lazio dove conquista un'altra Coppa Italia al termine della2003/2004 ...datata 23 febbraio 2000 nell'amichevole contro la Svezia disputata dagli Azzurri di Zoff a. ...... a inizioè arrivata la sconfitta contro il Bisceglie per 2 - 1, ferita mai risanata perché già dalle prime battute ci si aspettava di più dal gruppo rosa. In seguito a Foggia ilha ...di Andrea Voria Filippo Ghinassi è stato fino a poco meno di un anno fa il direttore sportivo dell’Imolese. In rossoblù per diverse stagioni, con l’apice dei playoff nell’anno con Dionisi in panchina, ...Le ultime esternazioni di Antonio Cassano, rilasciate ieri sera all’estemporanea BoboTv, sulla sua decisione di non tornare a Bari in B per non “buttare nel cesso” il suo ...